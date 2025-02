Ramadan 2025, quando inizia il mese del digiuno. Zuppi: “Speranza nell’anno del Giubileo”

Bologna, 27 febbraio 2025 – Il Ramadan, il mese di digiuno per i credenti di religione islamica, quest’anno inizierà il 5 marzo e dovrebbe terminare il 30 o il 31 marzo 2025. Il Ramadan dura circa un mese (dipende dal calendario lunare) ed è un periodo in cui i musulmani adulti e sani digiunano dall’alba al tramonto.

Le usanze durante il Ramadan

Il digiuno consiste nell’astenersi dal bere, dal mangiare, ma anche dagli atti immorali e dalla collera. Durante questo mese sacro poi vengono incoraggiate ancora di più adorazioni come la preghiera, la lettura del Corano e la carità.

Perché si digiuna

Il Sawm, cioè il digiuno, è un pilastro della religione musulmana. Il quarto per la precisione. Tra le altre azioni importanti che un musulmano deve osservare nella sua vita da credente ci sono: la dichiarazione di fede (Shahada) in un Dio unico (Allah) e nel Suo Messaggero; la preghiera rituale (Salat) richiesta cinque volte al giorno per tutta la vita; l’elemosina a chi ne ha bisogno una volta all’anno (Zakat). Il quinto pilastro è il sacro pellegrinaggio (Hajj) alla Mecca che è richiesto a ogni musulmano almeno una volta nella vita, se ne ha le possibilità.

Il messaggio dell’Arcivescovo Zuppi alla Comunità islamica

In occasione dell’inizio del mese di Ramadan l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi ha inviato un messaggio alla Comunità islamica bolognese dove, tra l’altro, scrive: “All'inizio del mese di Ramadan, così sacro per tutti voi, come per noi lo è la santa Quaresima, che inizia il 5 Marzo, desidero raggiungervi con i miei più cari auguri e la mia preghiera. Per noi, come forse sapete, questo è un anno molto importante, che ricorre normalmente ogni venticinque anni, e si chiama Giubileo. È un anno di penitenza, di riconciliazione e di perdono, e si accorda bene con il significato del vostro Ramadan, che è un tempo prezioso per tornare a Dio e tornare al fratello e alla sorella. Anche questo ‘tornare’, segno del pentimento, è un dono di Dio, che voi invocate come Tawwab, ‘Colui che accetta il pentimento’”.

Il Card. Zuppi, inoltre, nel suo messaggio aggiunge: “C'è un'altra parola urgente, anzi indispensabile, che desidero comunicarvi all'inizio del vostro Ramadan e della nostra Quaresima: Speranza. È la parola chiave scelta da Papa Francesco per il Giubileo 2025, lanciandola con questo motto: ‘La speranza non delude’. Non è possibile volgere le spalle ai problemi e anche ai drammi del nostro tempo, così come a quelli delle nostre famiglie. Pensiamo, per esempio, alla mancanza di lavoro, di casa, di salute, ma anche di serenità nei rapporti personali. Ma in tutto questo dolore, personale e collettivo, bisogna tenere duro con la speranza, anche quando fosse solo come la luce di una candelina. Mai spegnere la speranza!”.