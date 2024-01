Aggredisce un uomo, gli strappa il cellulare e scappa: in manette un 28enne

Bologna, 13 gennaio 2024 - Sventata rapina in via Saffi. Gli agenti del commissariato Santa Viola sono intervenuti ieri sera, intorno alle 22, dopo essere stati allertati da un cliente di un bar della zona che riferiva di essere stato derubato del suo cellulare. La prima descrizione del malvivente fornita agli agenti è stata quella di un giovane nordafricano.

Si tratta di un ventottenne di origine tunisina che i poliziotti hanno fermato in via San Pio V, mentre stava cercando di darsi alla fuga. L’uomo è stato trovato in possesso del telefono cellulare, che è stato subito dopo riconsegnato al legittimo proprietario. Dai primi accertamenti, è emerso che la vittima, un cittadino tunisino di 57 anni, era stato derubata poco prima delle 21.45 mentre si trovava fuori da un bar di via Saffi. Il rapinatore gli avrebbe strappato il telefono dalle mani, poi spinto violentemente a terra prima di allontanarsi facendo perdere le sue tracce. Il ventottenne, già gravato da precedenti di polizia in materia di immigrazione, è stato arrestato in flagranza e oggi verrà giudicato con rito direttissimo.