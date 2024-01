Reggiani esce da Lamborghini

Maurizio Reggiani, 64 anni, vicepresidente Automobili Lamborghini con responsabilità per il motorsport e soprattutto chief techinical officer (Cto) tra il 2006 e il 2021 ha lasciato a fine anno la Casa di Sant’Agata Bolognese, azienda in cui Reggiani ha contribuito al radicale rinnovamento della gamma e allo sviluppo tecnologico e prestazionale delle auto del Toro. "Il 30 dicembre 2023 – scrive lo stesso Reggiani su LinkedIn – segna la conclusione della mia straordinaria avventura in Automobili Lamborghini. È stato un viaggio fantastico, iniziato nel 1995".