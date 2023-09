Il Resto del Carlino il sabato in edicola con Famiglia Cristiana

Bologna, 16 settembre 2023 – Un’opportunità unica per conoscere i grandi fatti dal mondo e quelli nazionali, ma anche la cronaca delle nostre città e come sta cambiando il nostro modo di vivere. Il tutto attraverso un’informazione di qualità che offre ai lettori notizie sempre aggiornate insieme agli strumenti per farsi un’opinione personale su quello che accade intorno a noi. È il senso dell’importante progetto di collaborazione tra due storiche testate come Il Resto del Carlino e Famiglia Cristiana: così, a partire dal 23 settembre, ogni sabato, per otto settimane, i nostri lettori riceveranno in edicola, in abbinamento con il giornale e al prezzo complessivo di 2 euro, anche il settimanale Famiglia Cristiana.

Un quotidiano dal solido e antico radicamento territoriale, come Il Resto del Carlino, che ogni giorno racconta fatti e protagonisti delle nostre città e che oggi è in grado di rispondere alle più moderne sfide del mondo dell’informazione. E questo grazie alla capacità di saper integrare l’offerta della carta stampata con quella di Internet attraverso il quotidiano in versione digitale, comodamente sfogliabile dal proprio dispositivo, così come attraverso i siti web che - arricchiti anche dai contributi video - consentono di essere tempestivamente informati sull’evoluzione di ogni notizia, grazie all’aggiornamento in tempo reale dei portali o, ancora, attraverso i canali social del gruppo.

E da oggi c’è uno strumento in più grazie alla collaborazione con Famiglia Cristiana, testata ammiraglia del Gruppo Editoriale San Paolo, che si presenta in una veste nuova, frutto di un recente restyling che punta su una grafica accattivante per valorizzare le notizie e stimolare una lettura dinamica. Ecco dunque, accanto a servizi di attualità e inchieste, contenuti freschi e moderni con una chiara attenzione al life style, alla casa e al tempo libero. Poi le rubriche dedicate ai giovani, al verde con l’educazione green, alle nuove frontiere del web fino agli utili consigli sulla salute. E inoltre tanti volti apprezzati dal pubblico come Catena Fiorello, autrice di romanzi di successo, che ogni settimana racconta “Una bella storia” tratta dal suo vissuto, ma anche Al Bano Carrisi, protagonista della “staffetta” ai fornelli con Mara Venier nella rubrica “In cucina con la zia” nella quale propone ricette solari e mediterranee.