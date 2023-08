"Reti informatiche più sicure a Ancona: investimenti Pnrr per la transizione digitale"

La Regione Marche rafforza la sicurezza delle proprie reti informatiche e dei dati conservati: investirà due milioni di euro dei fondi Pnrr destinati alla pubblica amministrazione per favorire la transizione digitale del Paese. Saranno utilizzati per potenziare il livello di risposta verso attacchi informatici ai sistemi di archiviazione in rete (Cloud regionale) e ai servizi di assistenza sanitaria. Ha anche approvato una convenzione con l’università Politecnica delle Marche e gli atenei di Camerino, Macerata e Urbino, per rafforzare le procedure di cybersicurezza dei due progetti sovvenzionati dal Pnrr.

"Con questi finanziamenti – fa sapere l’assessore regionale alla digitalizzazione, Andrea Maria Antonini – cogliamo l’opportunità di accrescere la capacità cyber dei sistemi informativi della Regione e dei servizi sanitari, nell’ottica di favorire un percorso virtuoso di gestione del rischio e una transizione digitale sicura. Inoltre, nell’ambito delle attività previste per l’attuazione delle misure individuate dal Pnrr nel settore Ict e transizione digitale, intraprendiamo un percorso di collaborazione con le università del territorio marchigiano, le quali possono mettere a disposizione un rilevante patrimonio di competenze ed esperienze".