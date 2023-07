Ricavi del gruppo Astea a quota 53,93 milioni

Presentato il bilancio di sostenibilità del gruppo Astea. Il conto economico vede un volume d’affari salito da 49,18 milioni del 2021 a 53,93 milioni del 2022, con un patrimonio netto di 122 milioni. Gli investimenti ammontano a 14,04 milioni, in prevalenza per il servizio idrico integrato (5,83 milioni). Nel 2022, realizzati 1,7 km di nuove tubazioni idriche e sostituiti 11,8 km. In crescita anche il personale dipendente, il cui numero passa da 243 dipendenti del 2021 a 246 della fine del 2022.