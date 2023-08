Ricostruzione, patto tra Renovo e Cna

Siglato accordo tra Renovo, rete composta da oltre cento imprese di costruzione per lo più marchigiane, e Cna Marche, rappresentante migliaia di artigiani marchigiani del settore, con l’obiettivo di potenziare la capacità produttiva delle imprese di costruzione impegnate nella ricostruzione post sisma 2016. A comunicarlo è la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa delle Marche. La sinergia tra Renovo e Cna Marche ha lo scopo di promuovere la crescita e lo sviluppo del settore delle costruzioni nelle zone colpite dal sisma, fornendo un sostegno efficace per la ricostruzione delle comunità danneggiate. Entrambe le realtà si impegnano a lavorare sinergicamente per ottimizzare il processo di ricostruzione, garantendo soluzioni di alta qualità e rispondendo alle esigenze specifiche dei cittadini che devono riparare le proprie case colpite dagli eventi sismici del 2016. L’accordo regolamenta i rapporti tra le imprese cooperanti stabilendo regole di ingaggio chiare, di non sfruttamento e certezza del credito (foto, il presidente di Cna Marche Paolo Silenzi).