Riforma della Sanità Squadra al completo Liste d’attesa e organici, la sfida delle Marche

di Ilaria Traditi

Prima uscita pubblica ieri mattina per i 7 nuovi direttori delle Ast (Aziende Sanitarie Territoriali), del Dipartimento Salute e dell’ARS, nominati a fine maggio dalla Giunta regionale tra una rosa di 30 idonei, a loro volta selezionati tra oltre 90 candidati. Alla nuova squadra è affidato il delicato compito di attuare la riforma della sanità marchigiana, come ha sottolineato nel presentarla il Governatore Francesco Acquaroli, che aveva parlato nei mesi scorsi addirittura di un "nuovo Rinascimento". Di sicuro le nomine erano attese da tempo, rallentate dalla pandemia e dai tempi della riforma degli enti sanitari regionali in vigore da gennaio. Via quindi l’Asur Marche unica e le Aree Vaste, sostituite appunto dalle Ast, guidate a Pesaro Urbino da Nadia Storti (ex direttrice dell’Asur Marche), ad Ancona da Giovanni Stroppa, a Macerata da Daniela Corsi, a Fermo da Gilberto Gentili e ad Ascoli Piceno da Nicoletta Natalini. Presentati anche i nuovi direttori Flavia Carle (Agenzia sanitaria regionale), Antonio Draisci (Dipartimento Salute) Maria Capalbo (Inrca), Armando Marco Gozzini (Azienda ospedaliero universitaria delle Marche).

I dirigenti dovranno ora completare l’opera con la nomina dei direttori sanitari, amministrativi e socio sanitari dei rispettivi dipartimenti. Quali risposte daranno per risolvere alcune delle criticità tipiche della sanità, non solo regionale? Dalle lunghe liste di attesa per alcuni tipi di prestazioni sanitarie alla carenza di medici di base fino all’esodo del personale qualificato verso altre regioni, in primis l’Emilia Romagna. "Le Marche sono la terza regione italiana per il soddisfacimento dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) – ha voluto ricordare l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – dopo Lombardia ed Emilia Romagna. La sanità ormai è stata privatizzata quindi il compito delle aziende è quello di riorganizzare il sistema per dare maggiore efficienza e quindi maggiori servizi ai cittadini. Certo che possiamo migliorare ma ricordiamo che solo il 7,1% del nostro Pil nazionale viene impiegato per la Sanità quando dovrebbe essere il 10-11%. Questo si traduce per le Marche in un miliardo in meno rispetto alle necessità".

Altra criticità quella della mancanza dei medici "un problema italiano, dato anche dal blocco delle assunzioni" ha precisato Acquaroli. "Purtroppo le università italiane non sono state in grado di formare un numero sufficiente di medici – ha detto il Governatore – e dall’altra parte abbiamo il problema del tetto al costo del personale e lo scarso turn over". Un esempio: le Marche avranno 500 medici di medicina generale che andranno in pensione entro il 2030 ma ne entreranno poco più di 200.