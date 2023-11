Rilevata Ic! Berlin attiva in Usa e Giappone

Marcolin (in foto l’ad Fabrizio Curci) ha completato l’acquisizione della tedesca ic! berlin, produttore indipendente di occhiali fondato a Berlino nel 1996. Il gruppo veneto assume il controllo totale dell’azienda, integrando nella propria organizzazione circa 140 dipendenti localizzati in Germania, in Giappone e negli Stati Uniti.