Rinasce l’ex cartiera: "Qui una bottega bio"

Gli spazi dell’ex cartiera Burgo a Lama di Reno, nel Bolognese, cominciano a rivivere grazie ai fondi Pnrr. La sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi (in foto), e il sindaco della città metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, hanno inaugurato Cellulosa, il primo spazio rigenerato dell’area abbandonata da anni, acquistata dal Comune grazie ai fondi del Pnrr per il piano integrato "Bologna città della conoscenza". "L’intervento – spiega Cuppi – è stato fortemente voluto dal Comune di Marzabotto, che ha messo a bando una zona per la quale non sarebbero stati sufficienti i fondi ottenuti per la rigenerazione. Con l’intervento della cooperativa sociale Lo Scoiattolo partirà da subito la rivitalizzazione dell’ex cartiera con attività culturali, una bottega a km 0 e spazi per la formazione". "Questo spazio sarà un luogo di inclusione, accoglienza e promozione umana – anticipa il presidente della cooperativa Lo Scoiattolo, Nico Benetazzo –. Persone con diverse abilità o fragilità, insieme agli educatori, si impegneranno nell’avviare e gestire una bottega che sarà vicina alle famiglie e alle persone, proponendo cibi biologici prodotti da piccole aziende del territorio".