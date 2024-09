Ritardo treni sulla linea Bologna Ancona per guasto: regolare circolazione ripresa dopo 10 ore

Bologna, 3 settembre 2024 – Mattinata di passione per i viaggiatori e i pendolari che oggi si dovevano spostare in treno. Dall’alba, infatti, ci sono stati forti ritardi sulla linea Ancona Bologna dovuti a un guasto. I disagi hanno iniziato a verificarsi alle 4 del mattino e solo alle 13.30 la circolazione è tornata regolare. I tecnici sono intervenuti nella stazione di Bologna per risolvere il problema.

Forti ritardi e disagi sulla linea dei treni Bologna Ancona per un guasto

Disagi in tutta Italia

I ritardi hanno riguardato non solo il traffico regionale, ma anche le linee di alta velocità. Per questo ci sono stati grossi disagi dal nord al sud Italia e viceversa: coinvolti in ritardi fino a 130 minuti le corse che collegano Milano o Torino a Lecce o Pescara. Ritardi che sono durati tutta la mattina: solo verso le 11 il guasto è stato risolto e il traffico è tornato regolare solo attorno alle 13.30.

Ritardi superiori a 60 minuti: treni coinvolti

Ecco l’elenco dei treni ad Alta Velocità e gli Intercity Notte coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35)

• FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15)

• FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54)

• FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54)

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (16:08)

• FR 9803 Milano Centrale (7:05) - Pescara (11:34)

• IC 603 Milano Centrale (5:25) - Lecce (16:51)

• ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:05)

• ICN 752 Lecce (19:50) - Milano Centrale (7:12)

• ICN 798 Salerno (20:38) - Torino Porta Nuova (10:55)

Sul sito di Trenitalia, invece, l’elenco dei treni il cui percorso ha subito modifiche.