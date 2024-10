Romagna, un’altra giornata di paura e allagamenti

Sul territorio sono piovuti oltre 170 millimetri di pioggia in queste ore di precipitazioni. Strade allagate, acqua nei giardini a mare, alberi caduti, danni in viale Carducci. "Sul territorio comunale ci sono diverse strade chiuse per allagamenti, e stiamo procedendo alla chiusura di viale Carducci, nel tratto tra via Bologna e viale Roma, per la pericolosità di alcune alberature sotto osservazione – ha detto in serata il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli –. Il sistema fognario é in crisi per la mole delle precipitazioni”. Un pino è crollato in viale Carducci nei pressi della Despar, sottopassi allagati e auto bloccate. Un altro è caduto poco più avanti, sempre in viale Carducci, un altro in viale Leonardo Da Vinci. Sempre viale Carducci è stata chiusa per le operazioni di soccorso e primo intervento.

Un'auto sommersa dall'acqua a Cesenatico

Il porto canale soffre

Per consentire un più rapido deflusso delle acque accumulate nell’entroterra le porte vinciane sono state aperte alle 15.30 di sabato e richiuse alle 20 di sabato sera fino alle 11 di oggi, domenica 20 ottobre, in quanto per la nottata è stato registrato un rinforzo del vento e delle onde. Tanta paura per le barche storiche e per il livello dell'acqua, sempre più alto.

Mezzi di soccorsi in azione a Tagliata di Cervia

Gli aiuti e il caos treni

A Cesenatico accorrono squadre di volontari. Da viale Trento a via Settembreini e Saffi, fino a Madonnina, Villamarina e Valverde le fogne sono in difficoltà. Alcuni sottopassi non possono essere utilizzati. Problemi per hotel su cantine e garage. Nella prima serata allagati i binari della stazione, sospesa la circolazione dei treni fra Rimini e Cervia.

Un pino caduto in Viale Carducci a Cesenatico

Ravenna, disagi e allagamenti

Problemi in molte strade. Allagamenti e chiusure nelle aree della Classicana verso Darsena San Vitale, via Trieste e Stradone, Romea allo scolo Lama (chiuso il ponticello come nell'alluvione di maggio 2023), Battana e Burchiella. Biblioteche chiuse fino a lunedì 21 ottobre compreso.

I giardini a mare, a Cesenatico, completamente sott'acqua

Incubo infinito a Traversara

Disposta l’evacuazione di Traversara, Borghetto e l’area di via Muraglione a Boncellino. Il Comune di Bagnacavallo ha diramato una nota ufficiale: “Alla riunione del CCS di questa mattina è stata confermata in linea di massima l’evoluzione dell’allerta. Le precipitazioni saranno diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio, principalmente nelle zone di pianura, con innalzamento dei livelli idrometrici anche nel bacino del Lamone. In via precauzionale è perciò disposta l’evacuazione totale delle zone già colpite dalle precedenti ondate di maltempo nel nostro territorio: Traversara, Borghetto e l’area di via Muraglione a Boncellino". Il passaggio della piena è in corso in queste ore.

Le altre città: da Cesena a Imola e Modena

Savio alto a Cesena, a Imola il sindaco Marco Panieri ha chiesto di salire ai piani alti ai residenti di Spazzate Sassatelli, Casola Canina, Giardino e Sesto Imolese visto il livello del Sillaro. Aumenta il livello del Marzeno a Modigliana, sfiorando la soglia arancione. Piove forte anche nel Modenese, primi allagamenti segnalati nel quartiere Sant'Agnese, Modena Sud. Allagamenti anche a Tagliata di Cervia, spiaggia allagata a Gatteo a Mare, altri danni a Bellaria.