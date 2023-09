Romagnoli, conti ok Fatturato su dell’8% Romagnoli F.lli Spa, tra le principali realtà ortofrutticole italiane, ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 40 milioni di euro, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. L'export si attesta al 2% dei ricavi complessivi. Ottimi risultati per il brand Selenella e per le patate èVita Residuo Zero.