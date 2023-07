Saldi estivi, al via nelle Marche, "aspettativa alta" per Confcommercio

Al via anche nelle Marche, i saldi estivi come in tutta Italia, eccetto alcune province autonome. La Confcommercio Marche, per voce del direttore Generale Massimiliano Polacco (foto), fa sapere di attendersi "un aumento di circa il 4,5% rispetto all’anno scorso: saranno quindi saldi importanti per le imprese e un’ottima opportunità per i consumatori". Secondo le stime dell’Ufficio studi Confcommercio Marche una famiglia marchigiana spenderà in media 208 euro per l’acquisto di capi scontati (circa 92 euro pro capite). Da quest’anno infine saranno applicate le nuove regole del Codice del Consumo su sconti, promozioni, liquidazioni e vendite on line.

"I saldi sono una tradizione di shopping particolarmente attesa che arriva dopo una primavera caratterizzata da condizioni meteo non favorevoli: il maltempo - afferma Polacco -, non ha favorito le vendite in particolare per gli articoli legati al mare e all’estate. Il mese di maggio è stato caratterizzato da tempo brutto e anche a giugno ci sono state poche giornate di caldo e di sole. Tanti hanno atteso l’arrivo del caldo per fare acquisti per l’estate entrante ed anche per questo c’è un’aspettativa alta per i saldi da parte dei commercianti".