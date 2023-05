Saman Abbas, stamattina il padre Shabbar in videocollegamento col tribunale di Reggio Emilia: “Sì, sono io”

Reggio Emilia, 19 maggio 2023 - E’ iniziato il videocollegamento dal Pakistan con Shabbar Abbas, il padre di Saman, la giovane di 18 anni uccisa a Novellara. L’annuncio è arrivato in apertura di udienza da parte del giudice Cristina Beretti, presidente della Corte d'Assise di Reggio Emilia, davanti alla quale si sta celebrando il processo per l'omicidio della ragazza, a carico di cinque imputati: i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, lo zio Danish Hasnain, i cugini Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz.

Processo per il caso di Saman Abbas: oggi videocollegamento col padre dal Pakistan

"Stamattina sono state fatte le prove tecniche di videocollegamento - ha detto il giudice Beretti - ma dalle autorità pakistane è stata richiesta la presenza di un traduttore italiano”.

L'udienza è stata sospesa e raggiornata alle 10.30 in attesa di trovare il traduttore e poi stabilire il videocollegamento. Intorno alle 11.30, poi, Shabbar è comparso in video. E ha confermato la sua identità davanti ai giudici.

La parola è poi passata al maresciallo Cristian Gandolfi, del nucleo investigativo dei carabinieri. La sua deposizione viene tradotta a Shabbar passo passo.

Il padre di Saman era stato arrestato in Pakistan, dove ora si trova detenuto in carcere, nel novembre 2022: su di lui pende una richiesta di estradizione dell'Italia sulla quale il suo Paese natale, dopo numerose udienze, non ha ancora formalizzato il consenso o il diniego. Da qualche tempo Abbas aveva fatto sapere tramite il suo avvocato Simone Servillo di essere disponibile a partecipare al processo: stamattina sarà la prima volta in cui sarà presente al rito ordinario attraverso il videocollegamento.