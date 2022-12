San Silvestro Ecco la notte più lunga Ma c’è l’allarme delle feste abusive

di Giorgia De Cupertinis

È la notte più attesa dell’anno. La notte che, nel freddo del 31 dicembre, spiana nuove strade da percorrere. La notte in cui si saluta l’anno passato, per dare il benvenuto a quello che verrà: una notte che i marchigiani non esitano, nemmeno questa volta, a celebrare. Lungo le strade della regione, infatti, si respira già aria di festa, in attesa che il lungo calendario di eventi possa finalmente risplendere dopo due anni segnati dalla pandemia.

Ancona guarda già al 2023, determinata a festeggiare il nuovo anno in grande stile. La scelta di celebrare il Capodanno nella piazza della Repubblica, dove sorge il Teatro delle Muse, non è infatti casuale: in questo modo si punterà su un luogo ben interlacciato con piazza del Papa, corso Mazzini, corso Garibaldi e tutte le attrazioni attive e i locali aperti nel periodo natalizio. Ad arricchire l’evento, inoltre, tanta musica e dj provenienti dal territorio.

A Fabriano, invece, piazza del Comune torna a splendere dopo tanti anni, in occasione della notte di San Silvestro, dallo street food fino alle iniziative di intrattenimento e musica che dureranno fino alle due di notte. Anche Ascoli Piceno non si tira indietro, e nonostante un anno segnato dai rincari, intende brindare al nuovo anno. Come? Con una serata costruita su misura per i giovani. La sera del 31 dicembre andranno in scena in piazza del Popolo numerosi ospiti, che saliranno così sul palco del salotto cittadino: ci saranno Prezioso & Marvin, artisti che hanno fatto la storia della Italo dance negli anni 2000, conosciuti per le loro famose hit e Nicola Fasano, il dj produttore italiano noto per il suo brano ‘75 Brazil Street’. Richiamano l’attenzione di adulti e bambini, invece, gli eventi pesaresi in occasione del 31 dicembre. Sul palco la grande musica italiana e straniera degli ultimi 50 anni, al cinema la verve comica degli intramontabili ragazzi del San Costanzo Show, in pista la suggestione del pattinaggio sul ghiaccio tra musica e luci stroboscopiche. E, per finire, un grande spettacolo musicale al Teatro della Fortuna: sono questi gli ingredienti dello show in programma questo Capodanno, che in piazza XX Settembre si accenderà già dalle 22 con l’accompagnamento musicale di una band fanese. La notte più attesa dell’anno sarà celebrata inoltre anche nel borgo medievale di Gradara, con il dj set in collaborazione con Radio Studio Più dalle ore 21:30 nel centro storico.

Tantissime, inoltre, le proposte che costelleranno i festeggiamenti nei locali di Civitanova. Non manca però anche chi, al Capodanno in piazza, dice "no": a Jesi infatti non ci sarà il tradizionale brindisi, ma una notte di San Silvestro "diffusa" con eventi live e iniziative nei singoli locali del centro.

Ma in un quadro di luci, non mancano anche diverse ombre: se in in Emilia-Romagna riemerge l’incubo delle "serate abusive", come sottolinea il presidente del Silb-Fipe regionale Gianni Indino, anche le Marche non sono esenti dal problema. Soltanto nella provincia di Rimini, infatti, sono state ricevute circa 25 segnalazioni, a cui però se ne aggiungono un paio anche da Pesaro-Urbino. "I social – denuncia Indino – sono stracolmi di annunci che promuovono party e feste di Capodanno. È una situazione intollerabile". Fortunatamente, a risollevare gli umori, sono i numeri in crescita segnalati da Confcommercio, sia per quanto riguarda la domanda, sia sul fronte dell’offerta con il 60% dei ristoranti che rimarrà aperto il 31 dicembre, mentre nel 2021 ci si era fermati al 53%. I marchigiani sono pronti a spendere 10 milioni di euro per una spesa pro-capite che oscilla tra 70 e 130 euro a seconda che ci si limiti al solo cenone oppure a cenone più veglione.