Sanità, arrivano 80 milioni in più: "Segnale positivo per le Marche, la priorità sono le liste d’attesa"

Ottanta milioni di euro in più per la sanità delle Marche nel 2023 rispetto all’anno precedente, per un totale di oltre tre miliardi (3.153.923.900 euro). Fanno parte dell’incremento del fondo sanitario nazionale deciso dal governo: è il ritorno al segno "più", come lo ha definito ieri il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, che insieme al vicepresidente delle Marche e assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, ha presentato il risultato del riparto del fondo sanitario nazionale operato dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) relativo al 2023. "Tre miliardi in più di fondo sanitario nazionale per tutte le regioni – ha spiegato il sottosegretario Morelli –. Un’opportunità storica: nelle Marche questo significa ottanta milioni di euro in più, che potranno essere declinati dalla Regione in maggiori servizi e nel taglio delle liste d’attesa. Un ottimo risultato perché finalmente c’è il segno più sul fondo sanitario nazionale. Priorità? Innanzitutto le liste d’attesa, sappiamo che purtroppo ancora stiamo pagando lo scotto del Covid e sono un primo obiettivo a livello nazionale. Comunque, ogni Regione deciderà come investire in maniera totalmente autonoma". Il sottosegretario Morelli si è quindi soffermato sul lavoro svolto dalle Marche. "Mi complimento con la Regione per l’ottimo lavoro fatto in questi anni e per la visione che ci sarà nei prossimi – ha aggiunto –. Digitalizzazione, visione prospettiva e avanzamento tecnologico potranno contrastare quello che il governo cerca di invertire, un argomento non risolvibile in poco tempo, serviranno dei decenni, e cioè l’invecchiamento della nostra popolazione". Il sottosegretario ha concluso sul porto di Ancona. "Conto di tornare nei prossimi mesi: ci saranno importanti novità sugli investimenti in termini di infrastrutture". "La priorità delle priorità è quella delle liste d’attesa – ha aggiunto il vicepresidente Saltamartini –, poi ci sono gli investimenti per favorire il potenziamento della medicina territoriale. Quello che arriva è un segnale assolutamente molto positivo, dopo i tagli alla sanità, ben 45 miliardi di euro in meno dal 2012 in avanti. Quest’anno partiranno anche i nuovi accordi con la sanità convenzionata per sviluppare quelle prestazioni che il servizio pubblico non riesce a garantire. Sono ottimista, perché questo è l’anno nel quale saranno applicati il nuovo piano sociosanitario approvato ad agosto e la riforma della sanità. Nel 2024 cambierà nettamente la tendenza delle liste d’attesa".