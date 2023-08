Sanità, ok al piano della discordia Frizioni Fd’I-Lega prima del voto Ma Acquaroli mette tutti d’accordo

di Pierfrancesco Curzi

ANCONA

Il Piano sociosanitario passa in consiglio dopo le centinaia di audizioni in Commissione Sanità e di incontri con le categorie, le proteste delle opposizioni e le scaramucce in maggioranza. Ieri il passaggio decisivo del provvedimento firmato dal presidente della giunta, Francesco Acquaroli, e dal suo assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini (Lega), al termine di un lunghissimo confronto. Momento di tensione tra lo stesso Saltamartini e il capogruppo di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, sui contenuti di alcuni emendamenti. Diversità di punti di vista sul metodo più che nel merito dei contenuti, capaci, tuttavia, di creare ulteriori tensioni all’interno della maggioranza dove la Lega, rispetto a quanto accade nel panorama nazionale, è più potente rispetto al partito di Giorgia Meloni.

Sono volate parole grosse, ma alla fine Acquaroli ha evitato la frattura convocando le parti in causa e mettendo a tacere i mal di pancia, al punto che lo stesso Ciccioli, relatore di maggioranza, alla fine quegli emendamenti li ha sottoscritti e votati: "La compattezza della maggioranza e dei gruppi intorno al testo non è in discussione – ha detto Ciccioli –. Tutto è perfettibile e chissà quanti dettagli saranno limati, ma nel documento c’è scritto cosa bisognerà fare per la sanità marchigiana del futuro. Entro il 2023 verranno completati gli atti aziendali. Il 2024 e il 2025 saranno gli anni della messa a terra del piano anche tramite i direttori generali".

Saltamartini ha accusato il Pd per le denigrazioni sul testo ricevute in aula e poi rivendicato alcune azioni del passato: "Da voi solo inganni, menzogne e atteggiamenti violenti – ha detto l’assessore –. Abbiamo aumentato da 105 a 250 i posti di terapia intensiva nella regione durante la pandemia, promosso lo screening di massa per Covid nei palazzetti e il più alto livello efficienza vaccinale. Questo Piano rappresenta la sintesi della capacità di governare questa regione". Di segno opposto le minoranze che hanno criticato i contenuti della misura: "Non vogliamo essere corresponsabili di questo enorme inganno che la destra ha ordito ai danni della comunità marchigiana – affermano i capigruppo del Pd e del Movimento 5 stelle –. È un piano farlocco e lo riempiremo noi di atti in occasione del Documento di economia e finanza regionale, il Defr. Vedremo come riuscirete a coprire i 2.500 operatori sanitari che il Pnrr vi chiede". Il Piano è stato bocciato anche dalle categorie di Cgil, Cisl e Uil: "Potenziamento della sanità territoriale, integrazione sociosanitaria, il tema della non autosufficienza. Su questo e altro non c’è traccia nel documento, soltanto promesse non mantenute. Delle nostre osservazioni a Saltamartini non c’è traccia".