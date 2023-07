Santoni tra le super imprese E’ diventata socia di Altagamma

di Marco Principini

MACERATA

Fondazione Altagamma, che dal 1992 riunisce le migliori imprese culturali e creative italiane, annuncia l’ingresso tra i suoi soci di Santoni, l’azienda di Corridonia (in provincia di Macerata) che dal 1975 realizza calzature di alto contenuto stilistico e realizzate con materiali di qualità.

"Santoni viene accolto come nuovo Socio di Altagamma per la tradizione manifatturiera, l’eccellenza del prodotto e valori fortemente allineati a quelli della nostra Fondazione", ha dichiarato Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma. "Marchio iconico della nostra maestria calzaturiera - grazie alla quale l’Italia vanta una leadership indiscussa nel settore - Santoni ha dato prova di sapere interpretare e rinnovare con successo la propria storia arrivando a distinguersi anche a livello internazionale in un mercato fortemente competitivo", ha continuato.

Santoni nasce nel 1975 a Corridonia, dall’intuizione di Andrea Santoni: industrializzare il processo artigianale mantenendo intatte qualità del design, ricerca dei materiali, cura estrema della realizzazione. Da laboratorio di calzature d’alta gamma si è evoluto in quasi cinquant’anni diventando un player nel mercato mondiale dei prodotti di lusso. A capo dell’impresa è oggi Giuseppe Santoni, che affianca la passione artigianale del padre alla visione di un brand globale, innovativo e articolato.

L’autenticità è il valore fondante di Santoni, l’innovazione fedele alla tradizione il suo motore.

Con Santoni diventano 114 i soci Altagamma, operanti in numerosi settori luxury: 29 brand della moda, 23 del design, 17 dell’ospitalità, 24 dell’alimentare, 4 della gioielleria, 7 dei motori, 4 della nautica e altri 6 di settori diversi. Ai Soci si aggiungono poi 23 partner della Fondazione, fra società di consulenza, di servizi finanziari e retailer. La mission di Altagamma è quella di contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese dell’industria culturale e creativa italiana, offrendo così anche un contributo allo sviluppo economico del Paese. L’alto di gamma rappresenta un’industria da 144 miliardi di euro, in Italia, e fornisce un contributo al Pil del 7,4%. La quota dell’export è di circa il 50%. Coinvolge 1.922.000 occupati, diretti e indiretti, pari all’8,2% dell’occupazione italiana. Altagamma ha come scopo inoltre quello di sostenere la competitività dei soci, contribuendo al contempo alla crescita del Sistema Paese. L’Associazione riunisce i brand ambasciatori nel mondo del nostro stile di vita e – in linea con altre associazioni europee – promuove uno dei comparti più rilevanti e significativi sia per l’Italia che per l’Europa. L’alto di gamma è portavoce dei valori e delle nostre eccellenze manifatturiere nel mondo e resta uno dei comparti in cui l’Italia ha una leadership indiscussa a livello globale.