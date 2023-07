"Sara ti amo" sui muri di Ancona Caccia al vandalo romantico

Antonello Venditti, su Sara, aveva scritto una canzone: "Svegliati è primavera", cantava. Ad Ancona, invece, di Sara hanno scritto sui muri, sui palazzi , sulle chiese. Praticamente, ovunque. E chissà se la ragazza più famosa del momento, in città, ha già visto il suo nome sbattuto sui muri di mezza Ancona. Magari l’ha notato mentre attraversava via Marconi per andare al mare e ne è stata persino contenta, perché l’amore – in fondo – può anche essere un orgoglio da sbandierare.

O forse – chissà – si sarà anche un po’ vergognata di una frase esibita fin troppo sui muri degli edifici del centro.

Certo è che la scritta blu "Sara ti amo" sta facendo il giro del web. Sui social, è un tam tam di commenti, in un misto di indignazione e d’ilarità.

Ilarità per la pazza idea di un ragazzo (o di una ragazza?) innamorato. E indignazione perché beh, diciamolo, chi ha scritto quella frase per Sara ha imbrattato quasi l’intero capoluogo marchigiano.

Non si conosce la data in cui è stato compiuto il raid, ma probabilmente le scritte – tutte fatte con uno spray o una bomboletta azzurra – potrebbero essere state fatte di notte e a più riprese. I quartieri battezzati dalla dichiarazione d’amore in pieno stile ‘Tre metri sopra il cielo’ sono davvero tanti: il Piano, con il vialone di corso Carlo Alberto, conta già diverse dediche a Sara.

E poi ci sono il viale della Vittoria, vicino a un distributore di benzina, e la zona più bella di Ancona, il belvedere del Passetto, che devono fare i conti con questo folle amore. Per la verità, qui, l’autore del gesto potrebbe essere stato ripreso dalla telecamera posizionata di fronte al Monumento, ma chiaramente è solo un sospetto. Tra il Piano e il rione delle Grazie, invece, sono le tante spycam delle varie attività commerciali che potrebbero dare un volto all’"innamorato pazzo" di Sara, che potrebbe rispondere di danneggiamento.

La dedica per Sara, sopra la baia cittadina, è comparsa sui pannelli di legno bianchi che delimitano il cantiere della scalinata che conduce al mare. Bersagliate anche diverse pensiline degli autobus a due passi dalla stazione ferroviaria, in via Marconi. Per non parlare dei cartelli stradali e della zona degli Archi, riqualificata da poco dalla precedente amministrazione comunale.

Lì, è stata addirittura sfregiata la facciata principale della chiesa. Per questo è montata la rabbia dei residenti, con una commerciante della zona, Silvia Mondaini, che si è infervorata al punto tale da rivolgersi direttamente a Sara: "Cara Sara – si legge su Facebook – non ti conosco, ma mi sento di dirti due parole. Amare ed essere amati è una cosa meravigliosa, molto personale e molto intima. Per cui, il ‘ti amo’ è bello quando è sussurrato, accarezzando le parole e non urlandole con le maiuscole sui muri della città".

Il post, che ha raccolto centinaia di like e di commenti in pochi minuti, si chiude così: "Questa è pura esibizione, non vero amore". Insomma, che siano muri o che siano canzoni: se son rose fioriranno.

Nicolò Moricci