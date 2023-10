Scagionato dopo quindici anni. Sturani, è la fine di un incubo: "Ora di notte riesco a dormire"

La sentenza del 9 ottobre 2023, passata in giudicato, ha posto la parola fine sul caso dell’acquisto dell’area ex Ccs nel 2001. E così, l’ex sindaco di Ancona, Fabio Sturani, si definisce "un uomo libero". L’ex primo cittadino ha affrontato in quindici anni, sette mesi e 28 giorni, ben sette procedimenti giudiziari per una presunta plusvalenza nella compravendita dello spazio, poi rilevato da Anconambiente, la società di gestione dei rifiuti del capoluogo. Rinunciò alla fascia tricolore nel 2008, quando fu raggiunto dall’avviso di garanzia. Fu accusato di corruzione, concussione, tentata truffa (sempre assolto) e danno erariale ("scagionato" dalla Cassazione). Gli spazi nella zona portuale furono acquistati dalla partecipata del Comune per 5 miliardi di lire. Troppi per chi indagava, in quanto l’area si sarebbe svalutata. Sedici perizie suffragarono le tesi di Sturani, che sosteneva l’opposto, due no. L’ultimo step dinanzi al tribunale civile, citato da Anconambiente stessa. Giudizio estinto, nessun appello. "Dal 9 febbraio 2008 a quattordici giorni fa. È stato un calvario giudiziario", dice. Ma i fatti gli hanno ragione.

Sturani, dovesse dare un titolo alla vicenda?

"Fine di un incubo. La notte riesco a dormire. Quindici anni sono lunghi, interminabili. Ero talmente emozionato che quando l’avvocato mi ha telefonato gli ho chiesto di inviarmi una mail di conferma. Non sono stato perseguitato dalla giustizia, ma alcuni aspetti mi hanno segnato".

Quali?

"Due fatti, senza dare giudizi sulla magistratura. Il primo: sono stato interrogato il giorno del mio cinquantesimo compleanno. Il secondo: a detta del magistrato, è stato aggiunto il reato di concussione, oltre alla corruzione, poiché per la corruzione il reato era già prescritto. Sedici anni da assessore prima, e sindaco poi: è come se lo avessi fatto gratis, perché le spese legali sostenute sono state decisamente superiori rispetto alle indennità di funzione percepite. Ma il prezzo più alto lo ha pagato la città".

Perché?

"Stavamo disegnando la nuova Ancona e il processo si è interrotto. Sono stato uno dei pochi amministratori che si sono dimessi dopo un avviso di garanzia, ma in coscienza ho sempre saputo di essere innocente. Per fortuna la verità è venuta a galla".

Rifarebbe quelle scelte sull’ex Ccs, quindi?

"La scelta la fece Anconambiente, ma io sostenevo che era un intervento importante. Dovevamo fronteggiare l’emergenza della chiusura dalla discarica a Monte Umbriano. Visto che l’area ex Ccs non si è mai svalutata ed è in piena funzione 25 anni dopo, direi che abbiamo garantito la gestione ottimale dei rifiuti".

Cosa pensa?

"Questa esperienza ha orientato le mie scelte di vita. Ma non mi sono mai nascosto. Ho avuto un profilo pubblico più basso. La cosa che mi rende felice è che sia finalmente scomparsa l’ombra che c’era su Ancona. Si è affermata la correttezza dell’iter portato avanti e i meriti del buongoverno del centrosinistra".

Se non fosse successo tutto, governereste ancora voi?

"Con i se non si fa politica. Le elezioni si sono svolte e in democrazia l’esito del voto va accettato. Ma tanto per essere chiari: le amministrative le ha perse il centrosinistra, non le ha vinte il centrodestra. E anche i pali della segnaletica sanno di chi è colpa".

Cosa ha capito in questi anni?

"Ho imparato a distinguere i veri amici dagli opportunisti. Non posso che ringraziare quanti mi sono stati accanto, famiglia, avvocati e, ne cito uno per tutti, l’ex governatore Luca Ceriscioli, che mi volle come capo di gabinetto nonostante il procedimento in essere. Mi aspettavo, forse, un atteggiamento diverso dal mio partito, il Pd. Alcuni a livello locale si sono fatti sentire. Mi sarei aspettato una presa d’atto. Non per me, ma per la città".