Scarpe, la seconda vita di Melania "Il marchio è in licenza ai cinesi"

di Vittorio Bellagamba

RIVA DEL GARDA (Trento)

La forza di un marchio nato nel Fermano (Montegiorgio), che continua a esistere grazie a un’azienda cinese. È accaduto al brand Melania, tra le aziende calzaturiere presenti a Riva del Garda per la fiera Expo Riva Schuh. "Abbiamo ottenuto il diritto di utilizzo del marchio in licenza con un diritto di riscatto finalizzato all’acquisto al termine di un periodo prestabilito – spiega Massimo Bellone, responsabile aziendale –. Il brand Melania è un punto di riferimento per chi acquista scarpe da bambino. In un distretto, come quello del Fermano, nel quale hanno cessato l’attività moltissime aziende specializzate nella produzione di scarpe per bimbi, il brand Melania ha mantenuto invece un appeal interessante sui consumatori. Un marchio storico che identifica la calzatura per i primi passi". "Un’azienda cinese che ha anche sede a Roma ha pensato di rilevare il marchio con un contratto che prevede l’utilizzo in licenza, ma con la possibilità di esercitare in qualche anno il diritto di riscatto e di completare quindi l’acquisto – aggiunge –. Le scarpe sono prodotte in Cina con standard qualitativi elevati in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Qui, a Riva del Garda, abbiamo presentato la seconda collezione e registrato forte interesse di buyers provenienti da Serbia, Croazia, Slovenia, Francia e Germania". La delocalizzazione produttiva è un sistema che ancora oggi permette di ridurre i costi, garantendo alle aziende di restare competitive in determinate fasce di mercato. Un esempio è l’azienda Center Group Renzi, con sede italiana in provincia di Fermo.

"Produciamo le nostre calzature in due stabilimenti situati in India, dove lavorano 1.500 addetti, e in Romania, dove sono occupati 500 lavoratori – dicono Lorenzo Renzi e Raffaele Cainazzo –. A Casette d’Ete una quarantina di addetti si occupano dello sviluppo della modelleria e del design. Inoltre, ci occupiamo del controllo qualità dei siti industriali che abbiamo all’estero. Così riusciamo a soddisfare le esigenze della clientela, che è principalmente quella della grande distribuzione organizzata, dove la leva del prezzo è un elemento fondamentale. Nella prima parte dell’anno abbiamo avuto una contrazione nella produzione a causa soprattutto del meteo. I sandali, ad esempio, hanno subìto una netta contrazione di vendite. Il clima è cambiato ed è necessario rivedere i calendari dei saldi, per spostare le vendite di fine stagione alla fine di agosto, altrimenti rischiamo una drastica riduzione". "Noi produciamo delle scarpe di necessità – aggiungono –. Sono le calzature destinate alle famiglie che hanno dei budget di spesa particolarmente contenuti. Il nostro impegno, quindi, è di offrire calzature in pelle di buona qualità a prezzi molto contenuti".