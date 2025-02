Le 5 cose di cui ogni bambino autistico avrebbe bisogno nella propria scuola

Bologna, 5 febbraio 2025 - Il disturbo dello spettro autistico si manifesta in modo diverso da persona a persona. A scuola, la presenza di un alunno con autismo può rappresentare una sfida, ma anche un'opportunità di crescita per tutta la comunità scolastica. Con le giuste strategie e un approccio inclusivo, è possibile creare un ambiente di apprendimento stimolante e accogliente per tutti. Molti professionisti, logopedisti, psicoterapeuti e genitori di bimbi autistici, concordano. Innanzitutto sul fatto che ogni persona con autismo è unica, ma alcuni tratti sono più comuni di altri: difficoltà nella comunicazione verbale e non verbale, nelle interazioni sociali (scarsa capacità di stabilire e mantenere relazioni, difficoltà nel comprendere le emozioni altrui, tendenza all'isolamento), interessi ristretti e ripetitivi, comportamenti stereotipati (come dondolare o agitare le mani). Sensibilità sensoriale: ipersensibilità o iposensibilità a stimoli esterni come suoni, luci, tatto, odori o sapori. Vediamo come l'ambiente scuola può aiutarli a gestire le loro caratteristiche.