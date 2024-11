Vengono promessi guadagni facili e veloci. Ecco ciò che sta alla base di una truffa sempre più diffusa, quello che riguarda il falso trading online.

Questa trappola porta a sè sempre più vittime producendo un guadagno illecito di milioni di euro. Proprio per questo la polizia sta promuovendo una campagna d’informazione per sensibilizzare sul rischio e fornire consigli utili per non cadere nell'inganno.