Influenza 2025 in Emilia-Romagna, come sarà? "Il virus colpirà duro"

Bologna, 11 ottobre 2025 - Scatta lunedì 13 ottobre in Emilia-Romagna la campagna regionale di vaccinazione contro l’influenza: 1,1 milioni le dosi disponibili, che potranno aumentare fino a 1,5 milioni.

Nella passata stagione, in regione hanno avuto l’influenza o manifestato sintomi simil influenzali oltre un milione e 246mila persone, con un’incidenza variabile tra i 10 e i 20 casi per 1.000 assistiti.

Raccomandata dal ministero della Salute, la campagna proseguirà fino a febbraio 2026.

Anche quest’anno è prevista, su richiesta, la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello antiCovid-19: sono disponibili circa 260mila dosi aggiornate contro le nuove varianti e altre, se necessario, saranno ordinate. Chi volesse vaccinarsi solo contro il Covid può già farlo nei Centri vaccinali.

Un’altra conferma riguarda la possibilità di vaccinare gratuitamente contro l’influenza i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni, per i quali (nella fascia 2-6 anni) sarà disponibile anche il vaccino antinfluenzale spray nasale.

"L’Emilia-Romagna è pronta ad affrontare la stagione influenzale confermandosi al primo posto, tra le grandi regioni italiane, per la copertura vaccinale dai 65 anni in su, vicina al 60%", ha detto l’assessore Massimo Fabi.

Nelle Marche la campagna vaccinale è partita l’8 ottobre scorso. Anche in questo caso, è possibile somministrare insieme vaccino anntinfluenzale e anti Covid.