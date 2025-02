Lupo: come comportarsi, i consigli degli esperti

Bologna, 16 febbraio 2025 - Il lupo: un animale affascinante quanto pericoloso per altri tipi di animali e talvonta per l'uomo. Capace di fare incetta di selvaggina, creando più di un problema ai contadini di regione, ma anche in grado di attaccare le persone in alcuni casi. A Rastignano, infatti, è stato scoperto che il lupo morto nella notte tra il 6 e il 7 gennaio è stato ucciso dall’aggressione di un altro animale. A metà dello scorso mese, a Gossolengo (Piacenza), altri due esemplari hanno sbranato un vitello e attaccato un agricoltore della zona. Infine pochi giorni fa, ma nelle Marche, ci sono stati degli avvistamenti anche a Moie, in provincia di Ancona.