Mangiatori compulsivi: quando il cibo diventa una dipendenza

Rimini, 15 ottobre 2024 - Il metodo è quello degli alcolisti anonimi, riunirsi insieme per discutere fra persone che versano nella stessa dipendenza e aiutarsi a vicenda. Questa volta non si parla però di alcol, ma di cibo, la schiavitù degli Overeaters Anonymus, i mangiatori compulsivi anonimi.

Esistono da oltre quarant’anni e oggi sono presenti in ogni regione italiana. Venerdì verranno proprio all’Admiral Art Hotel Rimini per una convention nazionale di tre giorni che culminerà domenica con un incontro pubblico aperto a tutti. Milena fa parte dell’associazione: "Una delle regole di O.A. è che tra di noi ci possiamo chiamare solo per nome, l’anonimato è uno dei fondamenti della nostra associazione", dice.