L'omicidio di Alessandro Coatti in Colombia: a che punto sono le indagini

Ferrara, 11 aprile 2025 - Alessandro Coatti, biologo molecolare e cellulare e ricercatore alla Normale di Pisa, 38 anni, nato a Portomaggiore (Ferrara) è stato trovato a pezzi in una valigia in Colombia. La sua famiglia, residente ad Alfonsine (Ravenna) non si dà pace (video) e ora vuole sapere la verità su un delitto cruento che è diventato un vero e proprio giallo. Testa e braccia sono state trovate in una valigia nelle vicinanze dello stadio della cittadina di Santa Marta, altre parti del corpo in un fiume.

Era in Sudamerica per motivi di turismo da gennaio e nel suo viaggio aveva già visitato Perù, Bolivia ed Ecuador, mentre in Colombia aveva visitato il parco naturale Tyrona. Il macabro ritrovamento dei suoi resti ha lasciato scioccati gli abitanti della comunità locale e anche in Italia si sta cercando di fare chiarezza sulla tragedia.