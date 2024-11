Una spiaggia di schiuma da Bellaria a Falconara: ecco perché

Una quantità abnorme di morbidissima schiuma, stile vasca da bagno che tracima o schiuma party, ha invaso la spiaggia di Bellaria, nella zona del porto alla foce del fiume Uso, qualche giorno fa. Il fenomeno ha suscitato curiosità e preoccupazione da parte dei residenti. Fibrillazione sui social, mentre l’amministrazione comunale annuncia “verifiche e approfondimenti in corso”, formulando due ipotesi. La prima tira in ballo materiale inquinante giunto alla foce portata a valle dall’Uso. La seconda possibili sversamenti di navi cargo in transito, spiaggiati a causa delle correnti. A fare chiarezza è Cristina Mazzotti, responsabile della struttura oceanografica Daphne di Arpae. L’esperta tira in ballo l’eutrofizzazione.