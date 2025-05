Scoppio in cucina, evacuata la scuola Gigli

Recanati, 28 maggio – Paura questa mattina in un edificio scolastico del centro storico di Recanati, dove si è verificato un piccolo scoppio al momento dell’accensione dei fornelli della cucina. Il plesso, che ospita anche locali parrocchiali, una sede radiofonica e appartamenti del Campus Infinito, è stato evacuato in via precauzionale. All’origine dell’episodio, un’accensione con fiamma pilota bassa che ha provocato un forte rumore avvertito nelle aule. Tempestiva la reazione della responsabile della sicurezza, Fabiola Scattolini, che ha chiuso il gas e attivato i protocolli di emergenza, allertando Astea e Protezione Civile. Gli alunni sono stati radunati nei giardini del Palazzo Venieri, ritenuti più sicuri rispetto al chiostro solitamente usato come punto di raccolta. Sul posto sono intervenuti il sindaco Emanuele Pepa, il vicesindaco Roberto Bartomeoli, la Polizia Locale – che ha chiuso l’area al traffico – e i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno escluso la presenza di fughe di gas, individuando il problema in un raccordo del bollitore della cucina. «La situazione è sotto controllo grazie alla prontezza del personale e all’efficace intervento dei soccorsi», ha dichiarato il sindaco Pepa, ringraziando tutti i soggetti coinvolti. Nel primo pomeriggio, alunni e personale hanno potuto fare rientro nella scuola. La mensa è stata garantita con pasti forniti dalla cucina della scuola elementare Politi. Domani i tecnici torneranno per completare le verifiche e ripristinare pienamente la sicurezza