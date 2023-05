Scuole chiuse giovedì 18 maggio, ecco dove in Emilia Romagna

Ravenna, 17 maggio 2023 – Prorogata a Ravenna anche per la giornata di domani, giovedì 18 maggio, la chiusura delle scuole e degli altri servizi chiusi già nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 maggio. Nel corso della giornata probabilmente se ne aggiungeranno altre, non solo in Emilia Romagna, ma anche nelle Marche, se la drammatica situazione maltempo e alluvioni non migliora considerevolmente.

Vista la grave situazione causata dagli eventi meteorologici che stanno interessando il territorio da diversi giorni il Comune di Ravenna ha previsto anche per la giornata di domani giovedì 18 maggio (come per martedì 16 e mercoledì 17) la chiusura dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale, dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio – occupazionali. Confermata anche la chiusura dei cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti.

I comportamenti raccomandati

Si ricordano i necessari comportamenti di autoprotezione che è assolutamente indispensabile adottare:

evitare il più possibile gli spostamenti non necessari prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi stare lontani dalle zone allagabili e dalle spiagge non accedere agli argini e ai capanni non accedere ai sottopassi se allagati in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.