Scuole chiuse il 20 maggio: ecco la mappa e quando riapriranno

Bologna, 19 maggio 2023 – L'alluvione (qui la diretta) continua a tenere chiuse le scuole in Emilia Romagna anche domani, sabato 20 maggio (quando comunque molte scuole elementari e medie sono chiuse). La situazione è a macchia di leopardo: a Bologna città, ad esempio, le scuole hanno già riaperto oggi, mentre nelle zone della Romagna più colpite dal maltempo già ieri si è deciso di tenere chiusi gli istituti di ogni ordine e grado fino a martedì 23 maggio. E' il caso di Faenza, e nell’Unione dei comuni della Romagna Faentina. Altre città pur nell'emergenza alluvione hanno deciso al momento di tenere chiuse le scuole anche domani, sabato 20 maggio, ma non hanno fatto programmi per lunedì.

Ricordiamo che le scuole sono state riaperte oggi a Rimini, Riccione, ma anche a Pesaro, Fano, Urbino e Senigallia

Forlì: ecco dove non si torna in classe lunedì

Il comune ha deciso di tenere le scuole chiuse lunedì solo nei dei quartieri più disastrati dall’alluvione: l’ordinanza del sindaco Gian Luca Zattini esclude quindi Cava, Romiti, Villafranca, San Martino in Villafranca, San Benedetto e Roncadello. In queste zone per la riapertura si deciderà più avanti: potrebbe volerci un giorno in più, o anche due.

Cesena

A Cesena anche domani, 20 maggio, le scuole resteranno chiuse. Oggi per la verità sono state riaperte a Savignano, ma un edificio ha subito richiuso per infiltrazioni.

Ravenna

Sospese le lezioni anche sabato 20 maggio, per il perdurare degli allagamenti in diverse zone. Al momento le scuole dovrebbero riaprire lunedì 22 maggio.

Faenza

Scuole chiuse fino al 22 maggio compreso a Faenza e in tutti gli altri cinque Comuni dell’Unione della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo). Allo stesso tempo sono stati sospesi i mercati ambulanti, le attività sportive, culturali e sociali, gli eventi pubblici.

Bologna

Scuole aperte anche domani (ovviamente quelle che non fanno la settimana corta) in città a Bologna, salvo decisioni dell'ultimo minuto. Stessa cosa per il resto della città metropolitana di Bologna, escludendo qualche caso isolato che potrebbe verificarsi nelle località più colpite. Niente lezioni invece a Imola, dove già due giorni fa, il sindaco Marco Panieri aveva comunicato la chiusura degli istituti fino a tutto il weekend.

A Castel San Pietro le scuole riapriranno lunedì 22.

Scuole aperte 19 maggio Marche

Già da ieri sono state riaperte le scuole rimaste chiuse il 16 e 17 maggio a Pesaro, Urbino, Fano e in tutta la provincia, oltre a quelle di Senigallia (Ancona).