Scuole chiuse sabato 26 ottobre 2024: dove

Bologna, 25 ottobre 2024 – Prosegue l’allerta maltempo in tutta l’Emilia Romagna, tanto che Arpae ha esteso l’allerta meteo arancione anche per la giornata di sabato 26 ottobre. Per questo, il Comune di Bologna e quello di San Lazzaro di Savena hanno scelto di tenere le scuole superiori chiuse anche domani. Nelle scuole elementari, le materne e i nidi – essendo domani sabato – non era già prevista l’attività.

Bologna

Il Comune di Bologna ha comunicato che “in via precauzionale”, è stata prolungata “anche per domani, sabato 26 ottobre, la sospensione dell’attività educativa e didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado: la chiusura interesserà soprattutto le scuole superiori e alcune medie inferiori e i servizi educativi 0-3 anni che normalmente svolgono attività anche nella giornata di sabato”. Non solo scuole, però, perché “resta in vigore anche il divieto di permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi cittadini fino al superamento delle situazioni di criticità”.

Per quanto riguarda la situazione strade, invece, “sono state riaperte via Golfreda (che era chiusa per frana), via Paolo Fortunati e via Commenda/sottopasso via Secondo Campini che erano chiuse per allagamento”. Infine, rimangono ancora chiuse a”lcune strade sui colli per frane (via di Sesto, Meloncello all’altezza del civico 9, via del Poggio, via dei Colli eccetto residenti, via Monte Albano, via del Paleotto e via Torriane) oltre al tunnel di viale Sabena, dove si è al lavoro con le idrovore e per il ripristino dell’illuminazione per rendere agibile il sottopasso”.

Maltempo senza fine: scuole chiuse anche domani, sabato 26 ottobre 2024, in alcuni comuni

San Lazzaro

La decisione è stata presa, ovviamente, tenendo conto delle criticità del fiume fiume Savena, uno dei fiumi che pochi giorni fa hanno raggiunto la soglia rossa portando tantissimi danni.

"Le scuole superiori a San Lazzaro di Savena resteranno chiuse: lo ha deciso l’Amministrazione Comunale in base all’allerta meteo di colore arancione prevista anche per le prossime 24 ore in modo da cercare di limitare il più possibile gli spostamenti a causa delle difficoltà delle reti stradali che interessano studenti che provengono anche da diversi comuni della provincia. Il provvedimento, adottato attraverso una nuova ordinanza, riguarda i due istituti secondari di secondo grado della città (Mattei e Majorana) e gli enti di formazione presenti sul territorio comunale”, scrive il Comune di San Lazzaro.

Domani, essendo sabato, in molti comuni minori dove ci sono soltanto scuole elementari, nidi e materne le lezioni sarebbero già state sospese.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, domani nella prima parte della giornata sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco sul settore centro-occidentale della regione, dove i fenomeni interesseranno maggiormente i rilievi montani del settore occidentale. Precipitazioni poco significative sul restante territorio. Nella seconda parte della giornata tendenza a forte attenuazione dei fenomeni che risulteranno a carattere di rovescio sparso e di breve durata.