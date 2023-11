Scuole medie a lezione di ceramica: "Qui ci sono opportunità di lavoro"

di Stefano Fogliani

MODENA

"La ceramica non è solo fabbrica. E’ un settore all’avanguardia, all’interno del quale si possono sviluppare percorsi professionali di eccellenza. Come associazione abbiamo sentito l’esigenza di comunicare la nostra realtà anche agli studenti delle scuole medie". Così Luca Mussini, presidente della Commissione formazione di Confindustria Ceramica, a proposito di ‘Sì Ceramica!’, il progetto didattico presentato ieri presso la sede dell’associazione che racconterà il settore ceramico agli studenti di 350 classi di scuole medie di sei province emiliano romagnole (Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna) e, attraverso un percorso didattico elaborato dall’agenzia di comunicazione D&F cercherà di andare oltre "alcuni pregiudizi che caratterizzano il percepito della ceramica".

Perché proprio le scuole medie?

"Vogliamo comunicare a ragazzi ancora molto giovani quelle che sono, oggi, le realtà del nostro settore e delle nostre aziende, raccontando loro quante e quali sono le opportunità professionali offerte dal nostro comparto".

Ha parlato di un pregiudizio… "Spesso la ceramica non è concepita per quella che è oggi. Non si parla più solo di fabbrica, ma di tecnologie all’avanguardia, di stabilimenti moderni, di un settore all’interno del quale le opportunità professionali spaziano ben oltre l’ambito produttivo, che oggi occupa poco più del 60% degli addetti, con possibilità di costruire percorsi nel marketing, nel design, nei sistemi informativi nelle vendite. Un settore dinamico, che offre anche la possibilità di viaggiare e confrontarsi con il mondo, con cui le aziende italiane, la cui quota di export sulle vendite è di oltre l’80%, hanno un dialogo costante. Crediamo sia necessario il settore venga percepito in modo corretto, e questo progetto va in questa direzione".

Sarà fondamentale, per la riuscita di ‘Sì Ceramica!’, l’apporto delle aziende.

"Ognuno dei soggetti coinvolti deve fare la sua parte, ma il ruolo delle aziende è centrale: sarà importantissimo sviluppare forme di ‘ospitalità’ nei confronti dei partecipanti al progetto che comunichino in modo efficace quella che è la nostra realtà".

Si parte da 350 classi coinvolte, ma la volontà è quella di arrivare a 500 entro un anno… "E’ un obiettivo che ci siamo dati e ci è stato prospettato come realistico. Ci terremmo a raggiungerlo, ovviamente, anche se molto dipenderà dal grado di coinvolgimento degli insegnati e delle famiglie dei ragazzi. Non è, comunque, il primo progetto che sviluppiamo: siamo già molto attivi, e da diversi anni, sia a livello universitario che di istruzione superiore e con le medie facciamo un altro ulteriore passo verso il mondo scolastico".