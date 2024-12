Sedicenne accoltellato da un coetaneo fuori dalla scuola a Piacenza L’aggressore ha 16 anni e si è presentato in caserma con la madre poche ore dopo l’aggressione. Il ferito non è in pericolo di vita: è stato colpito alla schiena e a un fianco. La sua posizione è al vaglio della procura dei minorenni di Bologna