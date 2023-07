Senigallia e la sicurezza del Misa Acquaroli: "Servono dieci mesi"

di Silvia Santarelli

SENIGALLIA (Ancona)

"Pronti a dare la risposta più importante". Si è svolto ieri mattina il sopralluogo a Senigallia del governatore delle Marche, Francesco Acquaroli per monitorare i cantieri allestiti e i lavori in fase di esecuzione e di avvio per la messa in sicurezza del fiume Misa. "I nostri uffici stanno lavorando, ognuno per le proprie competenze, in maniera incessante – ha spiegato – è un’emergenza enorme a cui stiamo cercando di dare una risposta organica". Il ponte ciclopedonale, installato per sopperire ai disagi dovuti alla chiusura del ponte Garibaldi reso inagibile dall’alluvione dello scorso 15 settembre, è stato completato, ma resta in attesa dell’apertura: "Credo che sia questione di giorni – prosegue Acquaroli – poi potrà essere fruibile in un momento fondamentale della stagione estiva, in una città come Senigallia, a cui dobbiamo restituire la serenità. Non possiamo certo dire che non ci saranno più esondazioni, ma siamo qui a lavorare perché vengano effettuati interventi importanti che consentano la messa in sicurezza delle aree a rischio".

Con l’ordinanza 1011 del 23 giugno 2023 si può ora intervenire, direttamente, a livello strutturale sulle situazioni più gravi dei rischi residui causati dall’alluvione: "C’è una facilitazione che ci consentirà di agire velocemente. Sarà quindi possibile gestire le opere strutturali per la messa in sicurezza del territorio colpito in maniera diretta e con piani approvati direttamente dalla Regione. Inoltre sarà possibile provvedere alle procedure di risarcimento dei danni subiti dalle abitazioni e dalle imprese"- spiega Acquaroli. Intanto lunedì è partito l’escavo del fiume Misa, nel tratto compreso tra il ponte Garibaldi e il ponte degli Angeli.

"l prelievi di parte delle ghiaie sabbiose depositate lungo l’alveo canalizzato, circa 3.000 mc, favorirà il deflusso delle acque di piena. I materiali, che a seguito delle dovute analisi sono risultati privi di elementi inquinanti, saranno temporaneamente depositati presso un piazzale adibito a parcheggio del casello autostradale – prosegue il governatore delle Marche –. Dobbiamo lavorare ad un approccio diverso per la gestione dei fiumi e dei corsi d’acqua che devono avere una manutenzione ordinaria semplificata, com’era tanti anni fa, quando si poteva mettere mano con facilità alla rimozione di legname e detriti sull’alveo che spesso rappresentano un problema del deflusso".

Si sta lavorando anche per la ricostruzione del ponte Garibaldi: i sottoservizi saranno trasferiti nel ponte ciclopedonale poi si potrà partire con la demolizione: "È sempre difficile in questi casi dare una tempistica esatta – conclude Acquaroli – contiamo di dare una soluzione definitiva in 10 mesi, ma anche gli agenti esterni come il maltempo incideranno sulle tempistiche di consegna, quello che è certo è che tutti stiamo lavorando perché la ricostruzione avvenga nel più breve tempo possibile, ma purtroppo spesso le previsioni non coincidono con i cantieri". Un lavoro in condivisione perché il governatore ha annunciato che la prossima settimana tornerà sulla spiaggia di velluto per incontrare i rappresentanti dei comitati e condividere con loro gli interventi, ma anche per ascoltare le problematiche di chi ad ogni allerta vive con la paura di una nuova esondazione.