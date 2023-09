"Senza il Superbonus stop a mille cantieri"

"Avrà conseguenze pesantissime su imprese e famiglie la mancata proroga del Superbonus 110% per i condomini che hanno avviato i lavori". La Cna regionale giudica "grave il voto della commissione ambiente e industria del Senato, che ha bocciato tutti gli emendamenti per la proroga nell’ambito della conversione del decreto asset".

"L’effetto – aggiunge – sarà che migliaia di condomini dal primo gennaio vedranno scendere il beneficio dal 110% al 70%, rendendo di fatto impraticabile terminare i lavori". Secondo l’osservatorio Cna, "sono circa mille nelle Marche e ventimila in Italia i cantieri nei quali non si potranno concludere gli interventi di riqualificazione con danni ingenti per famiglie e imprese". La Cna sottolinea "la necessità che il decalage del Superbonus consenta di terminare i lavori già avviati, che per i condomini, in moltissimi casi, richiedono tempi di realizzazione ben superiori a un anno".