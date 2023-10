Separazione delle carriere, il procuratore di Ascoli: "Ecco perché va impedita"

Ascoli, 24 ottobre 2023 – Il procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno si è fatto promotore di un documento che trae origine dalle considerazioni di 576 magistrati in pensione che manifestavano forti perplessità su efficacia e opportunità che veda la luce la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri. Il documento sottoscritto da oltre mille magistrati in servizio è stato trasmesso alla premier, al ministro della giustizia Nordio, ai gruppi parlamentari del Senato e della Camera.

Il procuratore di Ascoli Monti

Procuratore Monti, cosa vi aspettate ora?

"La mia è stata un’iniziativa artigianale e non organizzata, condivisa da tanti altri magistrati in servizio. L’obiettivo è quello di stimolare una attenzione e una riflessione non pregiudiziali su una riforma che tocca equilibri e garanzie costituzionali molto delicati e che coinvolge i diritti di tutti. Non si tratta delle ricadute di questa riforma sulla nostra categoria (già ora i passaggi di funzione sono rari), ma sulle garanzie per ciascun cittadino. È concreto il rischio di una deriva verso una dipendenza gerarchica del pubblico ministero dal Governo e un controllo da parte della maggioranza politica sull’esercizio dell’azione penale (attraverso l’indebolimento della sua obbligatorietà) e sulla conduzione delle indagini; con conseguenze dirette sulle aspettative per una giustizia uguale per tutti e imparziale; e ciò senza che venga apportato alcun beneficio sul piano della rapidità ed efficacia della giustizia penale".

Che altri effetti produrrebbe?

"Se alla separazione delle carriere si aggiunge nella composizione del Consiglio superiore della magistratura l’aumento del numero delle nomine politiche portandole da un terzo al 50%, c’è un problema forte di cambiamento dell’equilibrio tra i poteri. C’è poi una nota paradossale e contraddittoria. Diciamo che chi fa il pubblico ministero non potrà mai fare il giudice in tutta la sua carriera e poi si prevede che, attraverso una legge ordinaria, si possano nominare giudici per tutti i gradi di giudizio scegliendoli tra gli avvocati e i professori universitari. Attualmente la Costituzione prevede invece che sia il Csm a scegliere per meriti insigni avvocati con oltre 15 anni di anzianità o professori universitari per nominarli giudici della Cassazione".

In Europa ci sono situazioni analoghe?

"Paesi come la Germania e la Francia non hanno la separazione delle carriere. La formazione è unica, l’accesso è unico, il giuramento è lo stesso e i giudici hanno facoltà di diventare pubblici ministeri durante la carriera e viceversa. Voglio infine ricordare che la raccomandazione del Consiglio d’Europa è di ‘prendere provvedimenti concreti al fine di consentire ad una stessa persona di svolgere successivamente le funzioni di Pubblico ministero e quelle di giudice, o viceversa’".