Sequestrato, picchiato e rapinato: 16 ore di terrore per il debito di un amico

Bologna, 23 marzo 2024 – Lo trovano abbandonato sul ciglio di una strada e ferito. Fratture al volto, varie anche scomposte, tumefazione cranica e lesioni per una prognosi di 30 giorni refertata dall’ospedale di Vignola. Un albanese 33enne è stato sequestrato per sedici ore: prima in un garage di Vignola, poi in un casolare abbandonato a Savigno. I rapitori, tre albanesi, residenti nel bolognese, e un italiano, originario dell’anconetano, tra i 36 e i 27 anni, pluripregiudicati e ora alla Dozza da due giorni, avrebbero rapito il giovane per avere informazioni su dove si trovasse un suo amico. Pare per un debito che questo amico aveva contratto con il commando di rapitori.

I fatti si sono verificati nella notte tra il 18 e il 19 agosto scorsi. L’operazione fa capo ai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna e ha portato, due giorni fa, all’arresto di quattro uomini che dovranno rispondere dei reati di sequestro di persona, detenzione e porto illegale di arma da sparo, lesione personale aggravata, rapina e tortura. A illustrare i dettagli della vicenda il tenente colonnello Giuseppe Nardò, a capo del Nucleo Investigativo di Bologna e il tenente colonnello Claudio Gallù, a capo della prima sezione del Nucleo Investigativo.

Stando a quanto ricostruito dai militari, che all’epoca furono avvisati dai colleghi di Vignola a loro volta sollecitati dai medici dell’ospedale, nella serata del 18 agosto, verso la mezzanotte, i rapinatori si sono presentati armati di pistola a casa, a Borgo Panigale, della vittima 33enne. Con l’aiuto di un altro complice, presunto amico del rapito, il commando si sarebbe fatto aprire la porta per poi rapire il giovane contro la sua volontà.

A quel punto lo avrebbero dapprima trattenuto in un garage di Vignola, di proprietà di amici dei criminali, poi in un casolare di Savigno. Per un totale di sedici ore di sevizie e torture. A quel punto i soggetti avrebbero abbandonato a bordo strada il 33enne. Ancora non è chiaro chi abbia trovato l’uomo sanguinante e stordito sul ciglio di una strada. Stando alle forze dell’ordine pare che possa trattarsi dello stesso soggetto ‘amico’ della vittima, ma forse anche sodale ai rapitori, che poche ore prima aveva convinto il 33enne ad aprire le porte della sua abitazione.

Una volta arrivato al pronto soccorso di Vignola si sono attivate le indagini. Alla base di tutto i racconti della vittima e una serie di attività investigative fatte di accertamenti tecnici, analisi di tabulati e di targa system e altra attività tecnica.

Se alcune vicende sono ancora da chiarire, come il rapporto di tutti i soggetti tra loro e la base del debito da cui il rapimento è scaturito, quel che è certo è che i quattro criminali sono stati assicurati alla giustizia grazie all’operazione dei carabinieri e all’ordinanza del gip Andrea Salvatore Romito su richiesta del pm Michele Martorello.