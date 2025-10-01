La storia di Sheyna Patel, la 14enne che ha inventato un gel che elimina le microplastiche nell’acqua

Longwood (Florida) - Sheyna ha solo 14 anni ma le idee chiarissime: “Il pianeta è in pericolo”. Ha una mentore, la scienziata Deborah Isabelle, che l’ha aiutata a credere nelle sue idee. E un orizzonte, anzi, un oceano (pulito) di possibilità. Sheyna Patel, studentessa di scuola media a Longwood, in Florida, è tra i dieci finalisti del 3M Young Scientist Challenge 2025, la più importante competizione scientifica americana per giovani dagli 11 ai 14 anni. La sua invenzione? Un idrogel non tossico capace di catturare e neutralizzare oltre il 93% delle microplastiche PET presenti nell’acqua, uno delle principali minacce all’ecosistema globale. Le discipline Stem in soccorso della natura.

Le motivazioni di Sheyna

“Questo concorso mi offre la possibilità di mostrare i miei risultati e condividere le idee innovative che ho sviluppato per affrontare problemi reali”, ha spiegato Sheyna al sito web della Challenge 3M. Tra le invenzioni che più l’hanno colpita negli ultimi cento anni, cita lo smartphone: “Ha rivoluzionato la comunicazione, l’intrattenimento, il lavoro e persino la salute. Oltre a telefonare e inviare messaggi, oggi è uno strumento che include GPS, fotocamere, monitoraggio della salute e accesso a un’infinità di informazioni. Ci ha aiutato a connetterci meglio con il nostro pianeta e a capire le possibilità del mondo in cui viviamo”. Lo sguardo verso il futuro è altrettanto chiaro. Dove si vede tra 15 anni? “In un ruolo di leadership in un settore che mi appassiona, promuovendo l’innovazione, facendo da mentore ad altri e contribuendo a progressi significativi nella difesa del pianeta”.

Come è nata l’idea del gel

L’idea è nata da una riflessione personale: “Vedevo plastica ovunque, ma nessuno sembrava riuscire a rimuoverla davvero”, ha spiegato Sheyna. Da lì, il passo è stato breve: ha progettato un gel che agisce come una spugna capace di “intrappolare” le microplastiche invisibili a occhio nudo, senza alterare la qualità dell’acqua.

Un’estate da scienziata

A supportarla nel percorso è stata, come detto, Deborah Isabelle, ingegnera e product specialist di 3M, che l’ha seguita durante l’estate nel programma di mentorship. Insieme hanno lavorato per trasformare l’intuizione in un prototipo sicuro, efficace e pronto a essere testato. "Deborah Isabelle mi ha aiutato a superare gli ostacoli tecnici e a credere di più in me stessa”, ha raccontato Sheyna. Il gel antiveleni ha già superato i primi test di laboratorio, dimostrando una sorprendente efficacia nel catturare le microplastiche, uno dei tipi più diffusi nei mari e nei laghi. La fase finale della competizione si terrà a fine ottobre al 3M Innovation Center di St. Paul, Minnesota, dove i giovani scienziati presenteranno i loro progetti davanti a una giuria di esperti. In palio ci sono 25 mila dollari, un viaggio formativo in una prestigiosa università statunitense, e il titolo di “America’s Top Young Scientist”.

Le nuove generazioni contro le vecchie crisi

Il progetto di Sheyna non è solo una soluzione concreta a un’emergenza ambientale: è anche un simbolo del potenziale delle nuove generazioni. Il concorso, giunto alla 18ª edizione, ha già visto nascere idee che spaziano dalla conservazione dell’acqua alla protezione delle barriere coralline, fino alla lotta allo spreco alimentare e all’inquinamento dell’aria.

Sirish Subash

L’eredità dei giovani scienziati

L’edizione 2024 è stata vinta da Sirish Subash, 14 anni, della Georgia, con il progetto PestiSCAND: un dispositivo AI portatile che rileva la presenza di pesticidi sulla frutta e sulla verdura tramite spettrofotometria. Oggi, la sua app viene già utilizzata da molti americani per verificare la sicurezza dei prodotti alimentari. Sirish è anche autore di un libro per ragazzi, Carbon Block Puzzle, in cui racconta la crisi climatica in modo accessibile: "Se più persone non imparano a conoscere il cambiamento, giorni ancora più bui potrebbero arrivare molto presto”. A Sirish Subash ora si è affiancata Sheyna Patel. Volti e menti di una generazione che non aspetta il futuro. Lo costruisce.