"Sibillini romantici" Ecco i fondi del Pnrr

Interessante opportunità per investire ad Amandola, Rotella e Montedinove: a disposizione un milione e 350mila euro di contributi a fondo perduto per un massimo di 75mila euro a impresa. La buona notizia arriva dal Pnrr, in particolare dalla misura relativa al "Sostegno alle iniziative imprenditoriali realizzate nei Comuni assegnatari di risorse per i progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici". Si tratta del progetto "Sibillini Romantici", finanziato dall’Ue.

"L’obiettivo – dice il direttore generale di Cna Fermo, Andrea Caranfa – è di riqualificare il contesto culturale, turistico, sociale e produttivo dei borghi attraverso il richiamo al brand Sibillini come leva di sviluppo economico e turistico". "C’è tempo fino alle 18 dell’11 settembre per presentare le domande – fa sapere il responsabile della Cna della zona montana, Andrea Ricci – e gli investimenti andranno realizzati entro il 31 dicembre 2025. L’intervento è incentrato sul recupero e rifunzionalizzazione di edifici e parti di nuclei urbani, sulla creazione di un percorso outdoor (la strada romantica dei Sibillini) e sulla rivitalizzazione del patrimonio culturale, per generare un ecosistema attrattivo per residenti, imprese e turisti".