Sicurezza sul lavoro, una proposta di legge

Migliorare le condizioni di lavoro e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza, ma anche contrastare attività irregolari, pressioni fisiche e psicologiche, molestie sul lavoro. Va in questa direzione la proposta di legge sottoscritta dal presidente del Consiglio regionale, Dino Latini (in foto). Nei primi quattro mesi dell’anno, secondo dati Anmil, nelle Marche ci sono stati 5.273 infortuni sul lavoro (-23,1% rispetto allo stesso periodo del 2022), 2.459 malattie professionali (+26%) e 9 infortuni mortali (8 nel 2022). Dunque sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in primo piano nella proposta di legge. "I troppi incidenti sul lavoro – ha detto Latini – impongono di intervenire con estrema urgenza. Non ci possiamo fermare solo a una semplicistica registrazione dei numeri. Va creato un sistema in grado di affrontare il problema sotto molteplici aspetti".