Qual è il significato delle piramidi di lettini in spiaggia

Una piramide di lettini per salutare l'estate, un'idea bizzarra realizzata per la seconda volta, se non terza, a Civitanova. E come un'opera d'arte che dà più colore alla spiaggia, è stata particolarmente apprezzata dal titolare dello stabilimento balneare "La Sirenetta" Mario Montecchiari che sui social ha pubblicato diverse foto di questa installazione notturna che si è trovato di fronte agli occhi all'alba, "alle 5.30" racconta su Facebook. “Sono rimasto colpito da un insolito riflesso dalla spiaggia – ha raccontato -. Subito ho notato questa bella realizzazione, con i colori dell’alba ancora più spettacolare. Faccio i complimenti agli artisti che hanno scelto il mio stabilimento per questa bella opera. È anche un modo simpatico di chiudere la stagione”.

Le foto sui social

In uno scatto dal sapore romantico si vede la piramide con i colori caldi del sole che sorge con un gabbiano in volo che impreziosisce l'immagine. In poco tempo ha collezionato tanti like e anche diversi commenti, soprattutto dai suoi clienti. Con tanto di ironia. "Questo evento ci fa guadagnare altri 15 giorni di stabilimento aperto!", scrive un utente; "Mario sali a bordo sulla sedia centrale e guardati il panorama della Croazia" e ancora "Mario dai il tuo posto è in cima ...il Sirenetto capitano". E in tanti hanno colto l'occasione per ringraziare tutto lo staff per la stagione.

Qual è il significato di questa iniziativa?

Montecchiari con entusiasmo ha condiviso questa sorpresa creativa con i suoi amici sui social definita un saluto all'estate, “un modo simpatico di chiudere la stagione”. Ma che senso ha in generale questa iniziativa? Qual è il significato? Perché qualcuno in notturna costruisce queste piramidi di lettini? Nel caso in cui vengano realizzate a fine stagione, sono catalogate come modo per salutare appunto l'estate non creando troppo disagio agli addetti ai lavori che devono poi sistemare tutto. Spesso strappano un sorriso e tanti clic sui social. Per qualcuno viene interpretato come uno scherzo: c’è chi apprezza e chi no. E c’è chi vede nelle piramidi un portafortuna. Tralasciano interpretazioni più suggestive sul raggiungimento di vette.

Ma quando gesti simili vengono messi in atto in piena estate, possono non essere particolarmente apprezzati creando un disagio enorme a chi gestisce stabilimenti balneari senza escludere gli eventuali danni. Quindi si passa dall'idea di piramide creativa all'azione messa in atto da vandali in una qualsiasi sera d'estate. E c'è chi parla di vandali creativi, vandali architetti o maranza delle spiagge: la loro visita non risulta gradita dagli addetti ai lavori.

I precedenti

Nell'estate del 2025 si sono viste già delle piramidi di lettini nel Ferrarese. Anche qui in una sera di luglio notte si sono messi in azione gruppi o bande di giovani e giovanissimi. Gli operatori delle spiagge li hanno ribattezzati ‘mar...anza’. Il risultato? La devastazione con tanto di denuncia di chi si trova a dover fare i conti con loro: "sono armati e pericolosi". Nel 2021 apparve una piramide al bagno Mosquito di Marina di Ravenna e a Bellaria nel 2017, a luglio, ben 250 lettini erano stati messi uno sopra l'altro: un'azione che è costata poi una mattinata di lavoro per i gestori dello stabilimento.

La prima volta a Civitanova?

Nel litorale maceratese non è la prima volta che compare una piramide costruita con i lettini. Già a fine estate 2024 i creativi da spiaggia avevano realizzato un'installazione allo chalet Galliano, sul lungomare nord. Lo scatto, anche in quel caso, era stato pubblicato su Facebook, ed era stato quindi accompagnato da centinaia di like e commenti. "Vorrei sapere come hanno fatto ad arrivare in cima e mettere l’ultimo" si chiedeva qualcuno. A quanto pare, la creazione era già stata realizzata alcuni anni fa in uno chalet limitrofo. Ma chi possa aver realizzato l'opera d'arte è rimasto sempre un mistero.