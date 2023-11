"Sindaci, stop al limite di due mandati"

Marco Fioravanti è il nuovo presidente di Anci Marche. Il sindaco di Ascoli è stato eletto per acclamazione, dopo che l’assemblea è arrivata a una soluzione unitaria. Era l’unico candidato. L’assemblea ha accolto la proposta di designare come vicepresidente vicario Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, e come vicepresidente aggiunto Lorenzo Fiordelmondo, sindaco di Jesi. Ad Ancona erano 105 i sindaci presenti, cui si sono aggiunte le deleghe in rappresentanza di altri 76 Comuni. Nell’intervento di insediamento, Fioravanti ha ringraziato "i 124 firmatari del documento a supporto della candidatura, che non è stata di una persona, ma di un modello di amministrazione". Ha anche assicurato "condivisione e la collegialità tipica dell’Anci Marche, che ho apprezzato e difeso". Il neopresidente ha dedicato un pensiero alle donne, in particolare alle donne amministratrici, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Anci Marche – ha detto – sarà sempre motore propositivo nei confronti di Province e Regione per tutte le questioni che afferiscono ai Comuni, per il superamento delle emergenze che hanno colpito il territorio, dal sisma all’alluvione e a tutti i dossier aperti". Fioravanti ha chiesto quindi "condivisione e collegialità", lavorando "per combattere lo spopolamento delle aree interne". Per il sindaco di Ascoli, inoltre, "va abolito il limite dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a cinquemila abitanti ed esteso a tre mandati almeno per i Comuni sotto i 15mila".