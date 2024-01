Emilia Romagna in festa con Sinner, Bonaccini: “Straordinario Jannik”. Bolelli: “Fenomeno”

Bologna, 28 gennaio 2024 – L’Emilia Romagna festeggia con Jannik. “Straordinario Sinner”, scrive Stefano Bonaccini sul suo profilo Facebook complimentandosi con il campione che oggi ha fatto la storia trionfando agli Australian Open 2024 e conquistando il suo primo grande slam. L’azzurro ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero tre del mondo, grazie a un’incredibile rimonta.

L'Emilia Romagna gioisce con Sinner, Bonaccini (a destra): "Straordinario", Bolelli (a sinistra): "Fenomeno"

"Ma in una giornata così straordinaria per il tennis italiano – aggiunge il presidente dell’Emilia Romagna -, vorrei non dimenticassimo la grande prova del doppio Bolelli-Vavassori, che sfiorano l’impresa raggiungendo la finale. Bravissimi anche loro!”.

Di poche parole ma cariche di emozione la storia Instagram di Simone Bolelli, bolognese di 38 anni, protagonista della finale slam di doppio assieme al torinese Vavassori (persa con l’indiano Rohan Bopanna, in coppia con Matthew Ebden): “Fenomeno”, scrive Bolelli sotto la foto del televisore, con Sinner che solleva la coppa.

La finale raggiunta è l’ennesima dimostrazione del talento di Bolelli, già una bella rivincita nei confronti di chi non lo riteneva più al top. E invece è stato lì a giocarsi il titolo più ambito, nove anni dopo quel trionfo maturato proprio in Australia.

"Quando sono partito per l’Australia non credevo di poter arrivare in fondo – aveva dichiarato Simone prima della finale – e comunque non mi aspettavo di raggiungere certi risultati subito ma siamo venuti qui con ambizione e la voglia di far bene".