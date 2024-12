"Soffocato dalla routine, cambio vita: da manager ad apicoltore”

Bologna, 1 dicembre 2024 – Matteo Castellucci, 31 anni, di Imola. “Ho studiato ingegneria energetica e dopo cinque anni come project manager – racconta Castellucci –, due anni fa ho deciso di trasformare la mia passione per la natura in un lavoro e ho fondato ‘Beeyond’: il nome unisce ‘Bee’ (ape) e ‘Beyond’ (oltre). Infatti, non solo produco miele, ma abbraccio uno stile di vita e un impegno per la cura della natura a 360 gradi. Ho iniziato producendo principalmente del miele e in seguito ho acquistato un terreno con ulivi già in produzione per avviare anche la produzione di olio. Inoltre, ho preso in gestione i castagneti dei miei nonni, aggiungendo così un’altra attività legata ai prodotti della terra. La mia motivazione nasceva dal desiderio di sentirmi realizzato: in ufficio non mi sentivo completamente appagato e così la routine quotidiana mi soffocava. Ma ora mi sento libero e soddisfatto, perché faccio qualcosa che riflette pienamente la mia identità”.