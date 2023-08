"Sos credito d’imposta, mannaia sui calzaturieri"

"Un pericoloso déjà-vu. Gli imprenditori sono di nuovo di fronte a un nemico che ha nome e cognome: credito di imposta". Valentino Fenni (in foto), presidente dei calzaturieri di Confindustria Fermo, si fa portavoce delle paure dei colleghi. "Ma non riguarda solo la moda, parliamo di ogni settore che investe in ricerca e sviluppo e non è più riconosciuto meritevole di contributo da parte del ministero. Ad agire – spiega Fabrizio Luciani, presidente di Confindustria Fermo – è l’Agenzia delle entrate, che un anno fa con una circolare avvisò le imprese del fatto che avrebbero dovuto restituire quanto avuto in maniera, per loro, impropria. Ci sono aziende che in media dovrebbero restituire decine di migliaia di euro, ma alcune superano mezzo milione". "Da Assocalzaturifici – dice Fenni – è partita formale richiesta al ministro Urso, chiedendo una soluzione rapida e certa".