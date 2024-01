Sos Superbonus, 573 cantieri ancora aperti

Sono 573 i cantieri del Superbonus ancora aperti nelle Marche alla scadenza del 31 dicembre: 477 riguardano lavori nei condomini, 70 edifici unifamiliari, 26 unità indipendenti. In tutto, si tratta di lavori per 188 milioni, che dal primo gennaio beneficiano di detrazione al 70% e non più al 110. Secondo i dati elaborati da Cna, sono stati interessati da lavori di efficientamento energetico col Superbonus 12.369 edifici per un investimento di 2,8 miliardi. "Il Superbonus – dice Marco Rossi, presidente Cna Costruzioni – ha rappresentato un grande volano per l’economia regionale, contribuendo all’aumento dell’1,5% del Pil. Con la fine dell’incentivo ora si profilano licenziamenti e casse integrazioni".