Sos voli, Aeroitalia dà garanzie

Aeroitalia rispetterà il contratto per la continuità territoriale. È l’impegno preso dalla compagnia, ieri, al tavolo ministeriale convocato d’urgenza dal governo dopo la lettera del governatore Acquaroli sul caso dei voli di continuità per Roma, Milano e Napoli dall’Ancona International Airport. Il vettore si è anche impegnato a garantire la regolarità del servizio, segnato a dicembre da ritardi e cancellazioni soprattutto (a quanto pare) per via di problemi legati ai mezzi e al numero di prenotazioni, mentre nei mesi di ottobre e novembre le tratte erano state effettuate regolarmente e senza intoppi. Il contratto di servizio, infatti, prevede possibilità di annullamenti di voli, ma in una quota pari al 2% e con adeguate giustificazioni. Per irrobustire l’operazione, la Regione Marche si è resa disponibile a organizzare un incontro che coinvolga anche Trenitalia e le compagnie di trasporto per migliorare e implementare i servizi di trasporto legati all’aeroporto e all’accessibilità dello scalo dorico. All’incontro, coordinato dal viceministro alle infrastrutture e ai trasporti, Galeazzo Bignami, hanno preso parte i vertici del ministero e dell’Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile, lo stesso che ha emesso il bando per la continuità territoriale), l’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, e l’architetto Nardo Goffi per la Regione Marche.