Sotto il mare Adriatico c’è acqua dolce. Dall’Isola delle Rose ai pozzi Agip di Venezia: cosa sappiamo finora

Bologna, 13 ottobre 2025 – Sotto il mare Adriatico ci sono riserve di acqua dolce. Il focus è soprattutto sull’Alto Adriatico (Italia nord orientale), ma anche le coste romagnole potrebbero riservare sorprese. Le potenzialità di utilizzo dal punto di vista umano e sociale sono più che positive. Una risorsa incredibile e preziosa se si pensa anche al cambiamento climatico. Cosa si sa di questa acqua? Come è stata trovata?

“La ricerca di acquiferi dolci o con bassa salinità sta crescendo molto nell’ambito degli studi di geologia dei fondali oceanici”, spiega Angelo Camerlenghi, ricercatore geofisico dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste. “Facendo delle indagini geofisiche ed elettromagnetiche, attraverso perforazioni per la ricerca di olio e gas, si è visto che sotto i fondali oceanici ci sono acque interstiziali o sotterranee a bassa salinità. Di solito si cerca l’acqua per scopi industriali, agricoli e civili solo sulla terra, ma la costa non è un limite come si pensava”.

Professore Camerlenghi, l’Alto Adriatico è una delle parti del mondo in cui sarebbe presente acqua dolce nei fondali marini. Cosa sappiamo finora?

“Facendo un discorso geologico, la costa dell’Alto Adriatico nell’ultimo periodo glaciale, quindi fino a 20mila anni fa, era all’altezza dell’Abruzzo. C’era un’enorme estensione di pianure dove venivano convogliati tutti i fiumi di Appennini e Alpi. L’attuale fondale sottomarino è rimasto esposto alle precipitazioni per circa 100mila anni e aveva un suo sistema di acquiferi che, con la deglaciazione e la risalita del livello del mare, è rimasto intrappolato sotto uno spessore di 20/30 metri di acqua salata. Nulla esclude che sia ancora presente”.

Nel progetto di perforazione della costa nordorientale degli Stati Uniti anche l’European Consortium for Ocean Research Drilling (Foto di @Ecord_Iodp3_Nsf)

Si sa già di che acqua si tratta?

“Mancano gli studi e le perforazioni (come quelle che si fanno a terra) per capire che acqua sia, ma c’è una presa di coscienza: nei fondali marini del mondo esiste una grande quantità di acqua dolce che prima non si conosceva, perché si dava erroneamente per scontato che con la costa finisse tutto il sistema sotterraneo”.

In quali zone del mondo c’è acqua sottomarina?

“Sono state fatte ricerche un po’ ovunque. I posti più conosciuti sono Nuova Zelanda, costa est degli Stati Uniti, che è anche stata perforata, Cina, Corinto, Golfo del Leone, Malta”.

Quanta ce ne può essere?

“Una stima globale del volume potenziale di acqua dolce o bassa salinità è compresa tra 500mila e un milione di chilometri cubi. La prima perforazione scientifica, e non per sfruttamento, che ha raggiunto queste acque è stata fatta quest’anno in estate a Cape Cod (Massachussets), sulla costa nordorientale degli Stati Uniti. Conclusa un mese fa circa, è stata promossa dal Progetto di perforazione scientifica dei fondali oceanici che è uno dei più grandi progetti internazionali che va avanti dagli anni ’50. Nella gestione c’è anche un Consorzio europeo (l’European Consortium for Ocean Research Drilling di cui fa parte anche il prof Camerlenghi, ndr). Dopo tre mesi di perforazioni, l’acqua è stata estratta dal fondale marino e campionata. È stata una spedizione molto seguita anche dal punto di vista mediatico, da Cnn, Cbs, Associated Press: è stata la prova che queste acque ci sono”.

Angelo Camerlenghi è Dirigente di Ricerca all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale Ogs. Insegna Geologia Marina all’Università di Trieste

L'acqua dolce potrebbe scarseggiare se si pensa al cambiamento climatico. Sapere dell’esistenza di queste riserve come cambia la prospettiva?

“L’acqua che partecipa al ciclo climatico è sempre la stessa, ma sappiamo che col cambiamento climatico, le precipitazioni stanno diventando molto concentrate, provocando alluvioni e distruzione. Alternandosi a periodi di siccità in cui il livello delle falde acquifere si abbassa. La nostra società ha un crescente bisogno di acqua per industria, agricoltura e uso civile credo dovremo abituarci a eventi di calamità naturali che sappiamo diverranno sempre più frequenti. E infatti le Nazioni Unite hanno stilato un documento sulle risorse di acqua non convenzionali (il World Water Development Report è un rapporto che viene pubblicato periodicamente, ndr). Si sa che non si può contare solo sull’acqua piovana che scorre in superficie nei corsi d’acqua e poi finisce in mare. Molta si infiltra nel sottosuolo e crea le riserve utilizzate dalla nostra società. Ma dovremmo identificare altre sorgenti di acqua per far fronte alle crisi. Una sorta di riserva strategica”.

Ovvero?

“Una delle sorgenti di acque non convenzionali è quella degli ambienti sottomarini appunto, poi se si legge il documento ci sono altre idee: le calotte polari (far fondere l’acqua degli iceberg e utilizzarla); intrappolare le nebbie (ci sono sistemi per mettere speciali reti che fanno condensare l’acqua, la fanno gocciolare); in India nelle valli Ladakh hanno creato un sistema per far congelare l’acqua in inverno, creando delle piccole montagne di ghiaccio poi usate d’estate quando si fonde. Dobbiamo essere creativi e far fronte alle situazioni. C’è un’inevitabile necessità di trovare acqua in più, senza dimenticare di migliorare l’efficienza del sistema di distribuzione ed evitare gli sprechi. In tutto il mondo molta acqua dolce viene persa da tubature vecchie e non mantenute”.

Tornando all’Adriatico, anche se serve finire le ricerche, dove potrebbe essere l’acqua dolce? C’è qualcosa oltre le coste romagnole?

“Tra gli esempi di ritrovamento c’è l’Isola delle Rose, su cui è uscito un recente film. L’isola artificiale era stata costruita a circa 11,5 chilometri dalla costa di Rimini, oltre il limite delle acque territoriali. Hanno trovato acqua potabile a 280 metri di profondità sotto il fondale. Un’altra prova indiretta sono i vecchi pozzi fatti da Agip negli anni ’70 al largo di Venezia. Nei primi 300 metri, cercando gas, è stata rilevata una bassa conducibilità elettrica delle formazioni del sottosuolo, interpretata come presenza di acqua a bassa salinità. Infine, ci sono studi scientifici, come quelli dell’Università e del Cnr di Bologna e dell’Ogs dell’Università di Trieste, sulla possibilità di presenza di acquiferi al di là della costa nel nord Adriatico. Ora la sfida sarebbe trovare i finanziamenti per fare un pozzo di campionamento scientifico al largo e capire che acque ci sono. Se sono vecchie (possono avere anche 60 o 100mila anni) o giovani e se sono di buona qualità. Se queste acque fossero fossili non si dovrebbero toccare”.

Non si dovrebbero toccare perché le acque fossili sono troppo vecchie e quindi uniche?

“Se le acque sono fossili, cioè si sono infiltrate nel terreno nel passato, non sono più collegate al ciclo delle precipitazioni. Sono quindi una risorsa non rinnovabile. Un po’ come il petrolio o il gas, se vengono sfruttate poi a un certo punto finiscono. Io condivido la linea di pensiero secondo cui l’acqua fossile non sarebbe da usare, se non in caso di calamità climatica”.

Quando sarà possibile estrarre quest’acqua riuscirete finalmente a condurre tutte le analisi in laboratorio. Come funzionano?

“Sì, una volta che con un pozzo è stata intercettata una falda, vengono fatte analisi chimiche per capire l’età, le prove di portata, l’eventuale presenza di contaminanti. Generalmente, se l’acqua è vecchia (questo succede anche in acquiferi terrestri) è pulita e di qualità migliore, perché le acque più giovani sono spesso più superficiali e soggette alla contaminazione. Le analisi sono esattamente le stesse che si fanno in ambiente terrestre, come per esempio quelle che fanno le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (Arpa)”.

Se in futuro mapperete la rete delle riserve sottomarine, quale sarà l’impatto economico e di usabilità delle acque nelle regioni del nord che si affacciano sull’Adriatico?

“Manca una normativa per le acque sottomarine. A livello europeo esiste la Maritime Strategy Water Directive del 2008, cioè la direttiva europea che regolamenta le attività offshore, che però non cita le acque sotto il mare perché non si sapeva esistessero quando è stata scritta. Bisogna evitare la corsa commerciale all’utilizzo di queste acque. Non si potranno usare le stesse regole che valgono per petrolio e gas, immessi sul mercato per profitto. Nel nostro caso i governi nazionali e regionali dovrebbero prepararsi a regolamentare l’accesso a questa risorsa, a fini di utilizzo sociale e di emergenza in caso di calamità. Se si potrà prendere quell’acqua, bisognerà costruire un sistema di prelievo con tubature, che dovranno andare dal punto di raccolta fino a terra ed entrare in un sistema di distribuzione. Un impatto infrastrutturale che potrebbe generare un’economia ‘verde’ per la nostra società”.

Può essere una preziosa risorsa per agricoltura e industria?

“Credo che il sistema agricolo potrebbe essere il primo beneficiario, poi quello industriale per il raffreddamento per esempio. Ci sono molte industrie che necessitano di acqua non potabile. Ma se viene fuori che le acque sotto al mare sono di ottima qualità invertirei le priorità”.

Se l’acqua è pura verrebbe utilizzata per l’uomo.

“Esatto. Poi in aggiunta c’è tutto il discorso della dissalazione”.

Ci dica.

“Si potrebbe anche considerare di prendere l’acqua sottomarina, dissalarla, pulirla e metterla in circolo. Un po’ come si sta già facendo: di dissalatori sparsi per l’Italia ce ne sono già diversi. Vicino a noi c’è Malta che sta sostenendo le ricerche per queste acque sottomarine. Usando molto la dissalazione, a Malta sono interessati al progetto e tra l’altro c’è uno studio italiano che ha identificato un giacimento di acqua dolce a grande profondità proprio tra la Sicilia e Malta. L’impianto di dissalazione potrebbe anche essere ubicato offshore e avrebbe meno impatto sulle coste”.